Появились подробности смертельного ДТП в Гафурийском районе Башкирии

Управлять транспортным средством можно только в том случае, если при себе имеется водительское удостоверение. Если водитель еще и лишен прав, ситуация усугубляется в несколько раз. Когда гражданин уже не имеет водительского удостоверения и садится за руль, наказания не избежать. Водителю грозит административная ответственность, согласно части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкции этой статьи предусматривают административный штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

пресс-служба ГИБДД по РБ