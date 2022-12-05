Появились подробности смертельного ДТП в Гафурийском районе Башкирии
Вчера, четвертого декабря, в Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись встречные автомобили Hyundai Solaris и Nissan Almera. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего.
Авария произошла около села Табынское. За рулем автомобиля "Хендэ" находился 30-летний мужчина, а "Ниссаном" управлял 61-летний мужчина. В результате столкновения последняя иномарка съехала в кювет.
В результате аварии 56-летняя супруга водителя "Nissan" скончалась на месте происшествия. Оба водителя с серьёзными травмами госпитализированы в Стерлитамак. Известно, что водитель "Hyundai" был дважды лишён водительских прав за нетрезвое вождение. Авария произошла в условиях снегопада.
пресс-служба ГИБДД по РБ
Сейчас устанавливаются все детали случившегося.
Управлять транспортным средством можно только в том случае, если при себе имеется водительское удостоверение. Если водитель еще и лишен прав, ситуация усугубляется в несколько раз. Когда гражданин уже не имеет водительского удостоверения и садится за руль, наказания не избежать. Водителю грозит административная ответственность, согласно части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Санкции этой статьи предусматривают административный штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.