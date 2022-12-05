В Уфе задержали подозреваемого в ограблении детской больницы

Оперативники совместно с сотрудниками ЭКЦ МВД по РБ также установили, что подозреваемый может иметь отношение к краже в детской городской больнице. В лечебном учреждении были похищены три монитора и один системный блок. Дактилоскопическая экспертиза установила, что отпечатки пальцев принадлежат подозреваемому. Сумма причиненного ущерба составила более 45 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ