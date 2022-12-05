В Уфе задержали подозреваемого в ограблении детской больницы

В башкирской столице сотрудники полиции задержали 24-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в кражах их пункта выдачи заказов и детской больницы. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Недавно в одном из пунктов выдачи заказов сработала сигнализация. Оперативники задержали предполагаемого преступника в ближайшем дворе. Подозреваемый проник в помещение, отжав окно, и похитил книгу, бокалы, кроссовки и микроволновую печь. Сумма ущерба составила свыше 8 тысяч рублей.
Задержанный полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и рассказал, что похищенные мониторы и системный блок сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.
Фото: МВД по РБ.