В Уфе задержали подозреваемого в ограблении детской больницы

В башкирской столице сотрудники полиции задержали 24-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в кражах их пункта выдачи заказов и детской больницы. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Уфе задержали подозреваемого в ограблении детской больницы

Недавно в одном из пунктов выдачи заказов сработала сигнализация. Оперативники задержали предполагаемого преступника в ближайшем дворе. Подозреваемый проник в помещение, отжав окно, и похитил книгу, бокалы, кроссовки и микроволновую печь. Сумма ущерба составила свыше 8 тысяч рублей.

Оперативники совместно с сотрудниками ЭКЦ МВД по РБ также установили, что подозреваемый может иметь отношение к краже в детской городской больнице. В лечебном учреждении были похищены три монитора и один системный блок. Дактилоскопическая экспертиза установила, что отпечатки пальцев принадлежат подозреваемому. Сумма причиненного ущерба составила более 45 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ

Задержанный полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и рассказал, что похищенные мониторы и системный блок сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

Фото: МВД по РБ.

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