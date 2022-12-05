Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Москву, чтобы поболеть за любимую команду КВН

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев направился в Москву, чтобы поболеть за команду КВН. Мэр башкирской столицы даже попал в эфир Первого канала - он сидел в зрительном зале во время выступления команды «Особое мнение» из Уфы.