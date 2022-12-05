В Башкирии стали известны подробности пожара, в котором пострадала целая семья

Сегодня, 5 декабря, в Башкирии произошёл крупный пожар, в котором пострадала целая семья. Стало известно состояние пострадавших при возгорании.

Напомним, рано утром огнём охватило двухэтажный дом в СНТ «Строитель». В доме проживала семья с двумя девочками 7 лет. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В пожаре погибла 7-летняя девочка — её тело найдено при тушении. Помощь врачей потребовалась супругам и ещё одной девочке. Женщина и ребёнок получили ожоги I и II степени, а мужчина – III и IV.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте случившегося работают следователи и правоохранители. Причины пожара устанавливается.