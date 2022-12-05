Министр здравоохранения Башкирии вручил ключи от новых домов врачам Нуримановской больницы

За труд в сельской местности. Два врача Нуримановской центральной районной больницы получили жилье. Ключи от новых индивидуальных домов вручил министр здравоохранения республики.
Жилье молодым специалистам построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан». Обладателями домов стали офтальмолог Юлия Абдрахманова и уролог Раиль Калмурзин. Кстати, их супруги, тоже являются работниками ЦРБ.
Дома полностью благоустроены и газифицированы. Общий размер субсидий на их строительство составил 7,5 млн.руб. Средства формировались за счет федерального, республиканского и местного бюджетов.