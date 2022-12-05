«Салават Юлаев» уступил «Барысу» в выездном матче

«Салават Юлаев» неудачно начал выездную серию. Накануне подопечные Виктора Козлова гостили в Астане у «Барыса». «Салавату Юлаеву» удалось выйти вперёд ещё в первом периоде – автором шайбы стал Александр Кадейкин.

Второй период прошёл без заброшенных голов, а в третьем «юлаевцев» подвела дисциплина. Большое количество удалений привело к двум шайбам «Барыса» – забросили Аркадий Шестаков и Егор Петухов. 2:1 – «Барыс» в третий раз побеждает «Салават» в этом сезоне.