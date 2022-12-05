В Уфе прошел гала-концерт музыкального конкурса «Ике аккош»

В Уфе прошел гала-концерт Всероссийского музыкального конкурса «Ике аккош» («Два лебедя»). Он посвящен творчеству заслуженных артистов России, народных артистов Башкортостана и Татарстана певице Фариде Кудашевой и ее мужу композитору Бахти Гайсину.
В этом году конкурс получил поддержку Федерального агентства по делам национальностей. В фойе Башгосфилармонии развернулась выставка, посвященная творчеству Фариды Кудашевой и Бахти Гайсина.
На сцене выступили победители конкурса и звезды башкирской и татарской эстрады. Причем конкурсанты делились на две категории – вокалисты и музыканты. Зрители услышали знаменитые песни из репертуара творческого тандема супругов.