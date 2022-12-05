В Башкирии мужчина забил до смерти свою мать

Эта жуткая история произошла 7 августа прошлого года. Сельчанин, который нигде не работал и жил за счет пожилой матери, как обычно, развеивал скуку в спиртном. Женщина в который раз пыталась поговорить с сыном, уговорить его бросить пить и устроиться на работу, но ее нравоучения лишь разозлили мужчину. Он схватил деревянный черенок от лопаты и начал бить мать по голове. Перепуганная беззащитная женщина пыталась защититься, схватила кухонный нож и ножницы, но дебошир вырвал клинок у нее из рук и нанес несколько ударов, после чего преспокойно отправился спать.