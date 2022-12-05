В Башкирии женщина подожгла дверь квартиры, в которой находились ее сын и свекровь

В Октябрьском суд вынес приговор 42-летней женщине, которая подожгла дверь квартиры, где находились ее сын и свекровь. Инцидент произошел в сентябре текущего года, рассказали в пресс-службе инстанции.
Женщина пошла на такой поступок из-за бытовой ссоры и неприязненных отношений. Она вставила зажженую бумагу между косяком и полотном входной двери. Сумма ущерба составила 13 120 рублей.
Подсудимая в судебном заседании свою вину признала полностью. Женщина пояснила, что она, будучи пьяной, с другом пришла к бывшей свекрови, чтобы повидаться с сыном. Со свекровью произошел скандал, та попросила уйти ее и закрыла дверь. Тогда подсудимая решила напугать пожилую женщину. Из почтового ящика она взяла газету и подожгла дверь. Потом она со своим приятелем помогла потушить возгорание, и парочка ретировалась.