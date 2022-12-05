В Башкирии женщина подожгла дверь квартиры, в которой находились ее сын и свекровь

Подсудимая в судебном заседании свою вину признала полностью. Женщина пояснила, что она, будучи пьяной, с другом пришла к бывшей свекрови, чтобы повидаться с сыном. Со свекровью произошел скандал, та попросила уйти ее и закрыла дверь. Тогда подсудимая решила напугать пожилую женщину. Из почтового ящика она взяла газету и подожгла дверь. Потом она со своим приятелем помогла потушить возгорание, и парочка ретировалась.