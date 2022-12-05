В Башкирии в аварии получила травмы беременная девушка

4 декабря в Благовещенском районе на заснеженной дороге произошла крупная авария. Пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила подробности случившегося.

Фото №1 - В Башкирии в аварии получила травмы беременная девушка

На 61 км автодороги Уфа-Янаул 21-летний житель Караидельского района на «Ладе Приора» предположительно не уступил дорогу «Форд Фокус», за рулём которого находился уроженец Бирского района. Машины столкнулись и получили повреждения.

Как сообщает ИА «Башинформ», в аварии пострадали водитель отечественно авто, а также 26-летняя пассажирка иномарки. Девушка беременна. Ей потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП устанавливаются.  

Фото: ГИБДД РБ. 

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