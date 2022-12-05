Радий Хабиров анонсировал новую меру поддержки мобилизованных и их семей

У них нет такой возможности, как, наверное, традиционно они поздравляли своих детей, своих жен. Мы поэтому приняли следующее решение: мы поможем. Мы эти деньги нашли. Эти деньги будут подарок от них, по сути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан