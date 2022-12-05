Радий Хабиров анонсировал новую меру поддержки мобилизованных и их семей

20 тысяч рублей получат семьи мобилизованных перед Новым годом. Об этом сегодня во время оперативного совещания правительства Башкортостана заявил Радий Хабиров. Глава региона подписал Указ о предоставлении денежной выплаты семьям военнослужащих.
Непосредственно мобилизованным, их супругам и несовершеннолетним детям, либо детям в возрасте до 23 лет обучающимся на очной форме и проживающим в республике. Власти таким образом решили позаботиться за тех, кто сейчас защищает интересы страны в зоне специальной военной операции.
Новогодние выплаты семьям мобилизованных должны быть доведены до 26 декабря, отметил глава республики. Также Радий Хабиров попросил избавить получателей денежных средств от бумажной волокиты. Основными же темами, которые обсуждались сегодня на оперативном совещании правительства, стали внедрение системы электронного образования и развитие жилищного строительства в Башкортостане.