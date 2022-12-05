Радий Хабиров анонсировал новую меру поддержки мобилизованных и их семей

20 тысяч рублей получат семьи мобилизованных перед Новым годом. Об этом сегодня во время оперативного совещания правительства Башкортостана заявил Радий Хабиров. Глава региона подписал Указ о предоставлении денежной выплаты семьям военнослужащих. 

Непосредственно мобилизованным, их супругам и несовершеннолетним детям, либо детям в возрасте до 23 лет обучающимся на очной форме и проживающим в республике. Власти таким образом решили позаботиться за тех, кто сейчас защищает интересы страны в зоне специальной военной операции.

У них нет такой возможности, как, наверное, традиционно они поздравляли своих детей, своих жен. Мы поэтому приняли следующее решение: мы поможем. Мы эти деньги нашли.  Эти деньги будут подарок от них, по сути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новогодние выплаты семьям мобилизованных должны быть доведены до 26 декабря, отметил глава республики. Также Радий Хабиров попросил избавить получателей денежных средств от бумажной волокиты. Основными же темами, которые обсуждались сегодня на оперативном совещании правительства, стали внедрение системы электронного образования и развитие жилищного строительства в Башкортостане.

По итогам десяти месяцев текущего года в республике введено 2 миллиона 473 тысячи кв. метров жилья, что составляет 105% к прошлому году. Среди регионов России республика находится на седьмом месте, среди регионов ПФО – на втором. Общая площадь жилых помещений построенных населением за свой счет и с помощью кредитов составило 1 млн 664 тыс. кв.м.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
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