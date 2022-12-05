В Уфе при пожаре погибла 7-летняя девочка: подробности трагедии

Очевидцы пожара, в котором погиб семилетний ребенок, рассказали подробности трагедии. По их словам, родители до последнего надеялись спасти дочь. Одну из девочек вывели из горящего дома, а вот другую обнаружили в комнате уже в ходе тушения. Отец семейства сам получил ожоги. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Состояние женщины и ребенка оценивается как средней степени тяжести. Трагедия произошла в Демском районе Уфы, в садовом товариществе СМП «Строитель-620». По словам соседей, семья переехала жить в двухэтажный деревянный дом летом этого года.

Невозможно было зайти, отец босиком стоял возле гаража, у него тоже были ожоги. Одного ребенка смогли спасти, а другого нет. Миляуша Шафикова

Пожар тушили свыше 40 человек и 13 единиц техники. Причины случившего устанавливаются экспертами. По факту смерти ребенка во время пожара следователи возбудили уголовное дело. Также проверку проводит и прокуратура.

В МЧС между тем предупреждают, что в Башкортостане из-за установления низких температур возросла нагрузка на электросети. Жителей просят внимательно относиться к соблюдению требований пожарной безопасности.