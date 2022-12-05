Уфимская фабрика стала шить школьную форму для Москвы и Санкт-Петербурга

Школьную форму, которую отшивают на фабрике «Оптри» в башкирской столице, начали продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Саратовской областях. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам Радия Хабирова, расширить географию продаж фабрика смогла благодаря санкциям. Иностранные бренды покинули страну, а фабрика Уфы стала для них хорошей заменой. В настоящее время фабрика выпускает от 1000 до 3000 изделий в сутки.