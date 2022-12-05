В Башкирии уровень безработицы составил 3%

В Башкирии уровень безработицы снова достиг исторического минимума. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.

По информации Башстата, за первые десять месяцев 2022 года уровень безработицы упал до отметки в 3%, что, как по словам Ленары Ивановой является обновлением исторического минимума.

С января текущего года уровень регистрируемой безработицы в Башкирии снизился на 0,29%. Число зарегистрированных безработных уменьшилось с 83,2 до 59,5 тысячи человек, то есть, на 28,5%. Глава Минтруда отмечает, что снижению безработицы способствовал ряд правительственных мероприятий, на которые были выделены средства из федерального и регионального бюджетов.