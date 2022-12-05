Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Радий Хабиров подписал Указ о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей.

Как получить эти деньги? До какого срока должны быть произведены выплаты? Какие еще меры поддержки могут получить мобилизованные жители республики и члены их семей? Об этом и многом другом с представителями сразу нескольких министерств мы поговорили в специальном брифинге в прямом эфире на телеканале БСТ.

Кому положена выплата в 20 тысяч рублей и как ее получить?

Кто имеет право: мобилизованные и члены семей мобилизованных (несовершеннолетние дети, супруги и совершеннолетние дети, не достигшие 23 лет, обучающиеся в любом общеобразовательном учреждении на очной форме внутри и за пределами республики). Родители мобилизованных в эту категорию не входят. Важно: супруги должны находиться в официально зарегистрированном браке.

Почему выплаты касаются только мобилизованных?

Суть в том, что наши добровольцы из трех батальонов уже получили или получат свои выплаты. В каком-то смысле это новогодний подарок для мобилизованных.

Сколько на это затратит бюджет?

Предварительно – 400 миллионов рублей.

Как получить выплату?

Можно уже завтра прийти в МФЦ, филиал соцзащиты либо зайти на Госуслуги. Деньги поступят до 26 декабря, нужно набраться терпения. Приносить огромный пакет документов не нужно. Нужны только заявление, справка из военкомата, справка о том, что ребенок обучается в другом регионе. Остальные данные будут запрошены из других ведомств.

Какие еще меры поддержки существуют для участников СВО?

По линии Минобразования есть порядка 10 мер поддержки. Прежде всего – бесплатное питание в школах для учеников с 5 по 11 класс и предоставление горячего питания в профессиональных образовательных организациях. В первом случае это больше 2000 человек, во втором – более 500. Чтобы получить такую поддержку, нужно обратиться в учебное заведение, написать заявление и предоставить справку из военного комиссариата. Также востребована отмена платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Более 200 семей воспользовались этой возможностью, с заявлением также можно обратиться в свой детский сад.

Какие меры поддержки есть по линии Минздрава Башкортостана?

Не только первичная, но и высокоспециализированная помощь оказывается в приоритетном порядке для семей участников СВО. Идет планомерная работа по организации приоритетного медицинского обеспечения. Семьи, которым может понадобится помощь, врачи выявляют сами. Проводятся профилактические осмотры, скрининги, оказывается необходимая медицинская помощь.

В чем суть льготы на вывоз мусора?

По инициативе Минэкологии все 4 регоператора приняли решение отменить плату за вывоз мусора для участников СВО и членов их семей: супругов, детей, а также родителей или усыновителей нетрудоспособного возраста (а также бабушек или дедушек), если те являлись опекуном. То же самое касается мачех и отчимов, если опекали участника СВО более 5 лет. Регоператоры также освободили от платы за вывоз мусора участников СВО в том числе по всем адресам, где у них есть имущество. Такой льготой воспользовались более 2700 семей. Кстати, эта цифра неокончательная, к 15 декабря она может подрасти.

Какие из мер поддержки стали наиболее востребованы?

По молочной кухне пока только несколько сотен обращений. Однозначно, 10 мер Минобра – самые востребованные. Кроме этого, из дохода семьи мобилизованного исключается непосредственно доход самого мобилизованного, поэтому семьи могут рассчитывать на дополнительные пособия. На сегодня 919 семей улучшили свое положение. Бывают и отказы: у одной женщины исключили доход мужа, но посчитали две машины. Надо учитывать, что имущество не исключается из списка, потому можно получить отказ в таком случае.

Если нет супруги и детей, но есть родители. Кому положена выплата?

Только мобилизованному. Родителям такая выплата не предусмотрена.

Оздоровление семей и санаторное лечение. Что положено в этой части?

Санаторно-курортное лечение для детей: для того, чтобы получить его, достаточно справки из военкомата и заявления в поликлинику по месту жительства. Помощь будет оказана. В отношении взрослых со стороны здравоохранения врачи выявляют тех, кому она нужна, и обеспечивают сертификатами. Сертификаты будут выдаваться от Минземимущества, так как взрослые санатории относятся к этому министерству. Сейчас в республике готовят пошаговый алгоритм по оказанию санаторной помощи для взрослых. Этот алгоритм будет опубликован в открытых источниках и разъяснен в СМИ. Мобилизованные или члены семьи могут подойти с заявлением к директору любого санатория, который подходит им по профилю. Врачи подготовят карту, и в течение 2 месяцев можно будет пройти лечение.

Мера соцподдержки для всех семей участников СВО в части отдыха и оздоровления детей начинает функционировать с 18 декабря. Каждые 14 дней будут осуществляться заезды в стационарные лагеря. Нужно обратиться в отдел образования по месту жительства с заявлением и справкой из военкомата.

А что делать, если супруги разведены? Касается ли выплата детей?

Супруги не касается, а детей – да, если у них в свидетельстве о рождении вписан отец. Если установлено отцовство мобилизованного, если они не находятся под опекой, то выплату можно получить.

Как получить поддержку в виде газовых сертификатов, в чем смысл этого сертификата?

Участникам СВО или членам их семей могут быть выданы сертификаты на газификацию жилого помещения. Для этого надо обратиться в центр социальной поддержки населения либо в МФЦ с заявлением и справкой из военкомата или Росгвардии. Номинал сертификата составляет 100 тысяч рублей, срок действия – 2 года.

Также возможно льготное приобретение жилья экономкласса Фондом развития жилищного строительства РБ. Участники СВО, а также члены их семей вошли в специальный перечень. Опять-таки нужны документы вместе со справками, после чего проверяется соответствие гражданина той или иной категории, выносится решение, которое передается в Фонд. В среднем цена такого жилья – около 70 тысяч рублей за квадратный метр.

Как меры поддержки касаются детей, которые получают специальное профессиональное образование?

Речь об оплате из бюджета обучения ребенка участника СВО в колледже, который учится очно на “коммерции”. Обучение может быть оплачено до конца всего срока обучения. Важно учитывать: образовательное учреждение должно быть государственным.

Как оказывается психологическая помощь членам семей участников СВО?

Это один из самых востребованных видов помощи. В республике разработаны несколько программ реабилитации, как амбулаторного лечения, так и стационарного. В среднем лечение идет 14 дней в Республиканском психоневрологическом диспансере, в том числе в его филиалах. Центры “Семья” получили более 2000 обращений от семей, 431 человек получил квалифицированную психологическую помощь.

Как с помощью МФЦ получить выплату в 20 тысяч рублей?

С 6 декабря по всей республике можно обратиться в любой офис МФЦ "Мои Документы" в порядке живой очереди или по предварительной записи (оформляется через сайт, или чат-бот Telegram (в поисковой строке вводим "Мои Документы Башкортостан"), или по телефону контакт-центра +7 (347) 246-55-33, +7 (927) 3333-100 . Документы можно оформить в привычном виде – в окне оператора или электронно на компьютерах свободного доступа или в секторах пользовательского сопровождения МФЦ. Режим работы офисов можно посмотреть на сайте МФЦ – mfcrb.ru.

Какие еще меры поддержки можно получить через систему МФЦ?

Оформить документы на получение продуктов молочной кухни, подать заявление на оформление пяти видов пособий семьям с детьми, а в ближайшее время еще и сертификаты на газификацию – все это можно оформить в МФЦ.

Когда вступают в силу все нормативные акты?

Что касается выплат в 20 тысяч рублей, право гражданина на выплату будет определяться по состоянию на сегодняшнюю дату, то есть на 5 декабря. Если ребенку завтра исполняется 23 года, но сегодня он имел право на выплату, то ему эта выплата будет осуществлена. Это очень важно. До Нового года все успеют получить выплаты. В Указе определено, что семьи должны проживать на территории Республики Башкортостан – это тоже нужно учитывать.

Как организована работа в волонтерских центрах?

По республике работают 63 волонтерских центра. Сейчас волонтеры “Молодой гвардии” готовят гуманитарную помощь для бойцов, постоянно идут звонки от неравнодушных жителей. Среди женщин в волонтерских центрах в том числе есть матери и жены мобилизованных. Организована социально-психологическая помощь. Помощь оказывается и мобилизованным, и добровольцам.

Как стать волонтером?