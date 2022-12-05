Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Радий Хабиров подписал Указ о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей.

Фото №1 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Как получить эти деньги? До какого срока должны быть произведены выплаты? Какие еще меры поддержки могут получить мобилизованные жители республики и члены их семей? Об этом и многом другом с представителями сразу нескольких министерств мы поговорили в специальном брифинге в прямом эфире на телеканале БСТ.  

Кому положена выплата в 20 тысяч рублей и как ее получить?

Кто имеет право: мобилизованные и члены семей мобилизованных (несовершеннолетние дети, супруги и совершеннолетние дети, не достигшие 23 лет, обучающиеся в любом общеобразовательном учреждении на очной форме внутри и за пределами республики). Родители мобилизованных в эту категорию не входят. Важно: супруги должны находиться в официально зарегистрированном браке. 

Почему выплаты касаются только мобилизованных? 

Суть в том, что наши добровольцы из трех батальонов уже получили или получат свои выплаты. В каком-то смысле это новогодний подарок для мобилизованных. 

Сколько на это затратит бюджет?

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Предварительно – 400 миллионов рублей. 

Фото №2 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Как получить выплату?

Можно уже завтра прийти в МФЦ, филиал соцзащиты либо зайти на Госуслуги. Деньги поступят до 26 декабря, нужно набраться терпения. Приносить огромный пакет документов не нужно. Нужны только заявление, справка из военкомата, справка о том, что ребенок обучается в другом регионе. Остальные данные будут запрошены из других ведомств. 

Какие еще меры поддержки существуют для участников СВО?

По линии Минобразования есть порядка 10 мер поддержки. Прежде всего – бесплатное питание в школах для учеников с 5 по 11 класс и предоставление горячего питания в профессиональных образовательных организациях. В первом случае это больше 2000 человек, во втором – более 500. Чтобы получить такую поддержку, нужно обратиться в учебное заведение, написать заявление и предоставить справку из военного комиссариата. Также востребована отмена платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Более 200 семей воспользовались этой возможностью, с заявлением также можно обратиться в свой детский сад. 

Фото №3 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Какие меры поддержки есть по линии Минздрава Башкортостана?

Не только первичная, но и высокоспециализированная помощь оказывается в приоритетном порядке для семей участников СВО. Идет планомерная работа по организации приоритетного медицинского обеспечения. Семьи, которым может понадобится помощь, врачи выявляют сами. Проводятся профилактические осмотры, скрининги, оказывается необходимая медицинская помощь. 

Фото №4 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

В чем суть льготы на вывоз мусора?

По инициативе Минэкологии все 4 регоператора приняли решение отменить плату за вывоз мусора для участников СВО и членов их семей: супругов, детей, а также родителей или усыновителей нетрудоспособного возраста (а также бабушек или дедушек), если те являлись опекуном. То же самое касается мачех и отчимов, если опекали участника СВО более 5 лет. Регоператоры также освободили от платы за вывоз мусора участников СВО в том числе по всем адресам, где у них есть имущество. Такой льготой воспользовались более 2700 семей. Кстати, эта цифра неокончательная, к 15 декабря она может подрасти. 

Фото №5 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Какие из мер поддержки стали наиболее востребованы?

По молочной кухне пока только несколько сотен обращений. Однозначно, 10 мер Минобра – самые востребованные. Кроме этого, из дохода семьи мобилизованного исключается непосредственно доход самого мобилизованного, поэтому семьи могут рассчитывать на дополнительные пособия. На сегодня 919 семей улучшили свое положение. Бывают и отказы: у одной женщины исключили доход мужа, но посчитали две машины. Надо учитывать, что имущество не исключается из списка, потому можно получить отказ в таком случае. 

Если нет супруги и детей, но есть родители. Кому положена выплата?

Только мобилизованному. Родителям такая выплата не предусмотрена. 

Фото №6 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Оздоровление семей и санаторное лечение. Что положено в этой части?

Санаторно-курортное лечение для детей: для того, чтобы получить его, достаточно справки из военкомата и заявления в поликлинику по месту жительства. Помощь будет оказана. В отношении взрослых со стороны здравоохранения врачи выявляют тех, кому она нужна, и обеспечивают сертификатами. Сертификаты будут выдаваться от Минземимущества, так как взрослые санатории относятся к этому министерству. Сейчас в республике готовят пошаговый алгоритм по оказанию санаторной помощи для взрослых. Этот алгоритм будет опубликован в открытых источниках и разъяснен в СМИ. Мобилизованные или члены семьи могут подойти с заявлением к директору любого санатория, который подходит им по профилю. Врачи подготовят карту, и в течение 2 месяцев можно будет пройти лечение. 

Мера соцподдержки для всех семей участников СВО в части отдыха и оздоровления детей начинает функционировать с 18 декабря. Каждые 14 дней будут осуществляться заезды в стационарные лагеря. Нужно обратиться в отдел образования по месту жительства с заявлением и справкой из военкомата. 

А что делать, если супруги разведены? Касается ли выплата детей?

Супруги не касается, а детей – да, если у них в свидетельстве о рождении вписан отец. Если установлено отцовство мобилизованного, если они не находятся под опекой, то выплату можно получить. 

Фото №7 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Как получить поддержку в виде газовых сертификатов, в чем смысл этого сертификата?

Участникам СВО или членам их семей могут быть выданы сертификаты на газификацию жилого помещения. Для этого надо обратиться в центр социальной поддержки населения либо в МФЦ с заявлением и справкой из военкомата или Росгвардии. Номинал сертификата составляет 100 тысяч рублей, срок действия – 2 года.

Также возможно льготное приобретение жилья экономкласса Фондом развития жилищного строительства РБ. Участники СВО, а также члены их семей вошли в специальный перечень. Опять-таки нужны документы вместе со справками, после чего проверяется соответствие гражданина той или иной категории, выносится решение, которое передается в Фонд. В среднем цена такого жилья – около 70 тысяч рублей за квадратный метр. 

Фото №8 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Как меры поддержки касаются детей, которые получают специальное профессиональное образование?

Речь об оплате из бюджета обучения ребенка участника СВО в колледже, который учится очно на “коммерции”. Обучение может быть оплачено до конца всего срока обучения. Важно учитывать: образовательное учреждение должно быть государственным. 

Как оказывается психологическая помощь членам семей участников СВО?

Это один из самых востребованных видов помощи. В республике разработаны несколько программ реабилитации, как амбулаторного лечения, так и стационарного. В среднем лечение идет 14 дней в Республиканском психоневрологическом диспансере, в том числе в его филиалах. Центры “Семья” получили более 2000 обращений от семей, 431 человек получил квалифицированную психологическую помощь. 

Фото №9 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Как с помощью МФЦ получить выплату в 20 тысяч рублей?

С 6 декабря по всей республике можно обратиться в любой офис МФЦ "Мои Документы" в порядке живой очереди или по предварительной записи (оформляется через сайт, или чат-бот Telegram (в поисковой строке вводим "Мои Документы Башкортостан"), или по телефону контакт-центра +7 (347) 246-55-33, +7 (927) 3333-100 . Документы можно оформить в привычном виде – в окне оператора или электронно на компьютерах свободного доступа или в секторах пользовательского сопровождения МФЦ. Режим работы офисов можно посмотреть на сайте МФЦ – mfcrb.ru. 

Какие еще меры поддержки можно получить через систему МФЦ?

Оформить документы на получение продуктов молочной кухни, подать заявление на оформление пяти видов пособий семьям с детьми, а в ближайшее время еще и сертификаты на газификацию – все это можно оформить в МФЦ. 

Когда вступают в силу все нормативные акты?

Что касается выплат в 20 тысяч рублей, право гражданина на выплату будет определяться по состоянию на сегодняшнюю дату, то есть на 5 декабря. Если ребенку завтра исполняется 23 года, но сегодня он имел право на выплату, то ему эта выплата будет осуществлена. Это очень важно. До Нового года все успеют получить выплаты. В Указе определено, что семьи должны проживать на территории Республики Башкортостан – это тоже нужно учитывать. 

Фото №10 - Единовременные выплаты мобилизованным и членам их семей: как получить, куда обращаться

Как организована работа в волонтерских центрах?

По республике работают 63 волонтерских центра. Сейчас волонтеры “Молодой гвардии” готовят гуманитарную помощь для бойцов, постоянно идут звонки от неравнодушных жителей. Среди женщин в волонтерских центрах в том числе есть матери и жены мобилизованных. Организована социально-психологическая помощь. Помощь оказывается и мобилизованным, и добровольцам. 

Как стать волонтером?

8 (800) 201-89-03 – это единый контактный номер волонтерского центра. Важно дозвониться и предложить свои услуги. Для тех, кто хочет помочь материально, возможно закупить список необходимых вещей. 

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