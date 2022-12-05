Выплаты мобилизованным и их семьям: основные темы оперативки с Радием Хабировым

20 тысяч рублей получат семьи мобилизованных перед Новым годом. Указ о предоставлении единовременной денежной выплаты подписал глава республики. Об этом сегодня Радий Хабиров сообщил во время оперативного совещания правительства Башкортостана. В основной повестке значилось три вопроса.
До 31 декабря осталось меньше месяца. Кому точно не до новогодних хлопот, так это участникам специальной военной операции. Нет времени у них особо думать и о подарках. Но жёны и дети тех, кто защищает интересы страны, не должны остаться без внимания решили, власти республики. Радий Хабиров подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты к Новому году семьям мобилизованных.
Новогодние выплаты семьям мобилизованных должны быть доведены до 26 декабря, отметил глава республики. При этом Радий Хабиров попросил избавить получателей денежных средств от бумажной волокиты.
Во время оперативного совещания правительства Башкортостана вновь подняли проблему с записью к врачам. Руководитель региона, как и неделю назад, сделал замечание министру здравоохранения по поводу жалоб населения.
А вот тех, кто ворует бюджетные деньги, Радий Хабиров призвал сажать. На оперативном совещании руководитель региона потребовал отправить в прокуратуру материалы проверок контрольного управления. Республика в этом году выделила 50 миллионов рублей на отсыпку дорог к садовым товариществам. Оказалось, что работы во многих местах выполнили не должным образом.
Министерству строительства и архитектуры республики Радий Хабиров поручил больше общаться с обманутыми дольщиками. 2024-й, сказал глава, должен стать годом окончательного решения проблем дольщиков в Башкортостане. Развитие жилищного строительства в регионе стало одним из основных вопросов нынешнего совещания в правительстве.
Рассказали на оперативном совещании также о возможностях портала «Электронное образование Республики Башкортостан». Его посещают порядка 800 тысяч жителей. Система предоставляет доступ к более чем 900 бесплатным электронным ресурсам. Башкирскую разработку сегодня используют в цифровизации трех российских регионов.