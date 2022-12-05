Выплаты мобилизованным и их семьям: основные темы оперативки с Радием Хабировым

20 тысяч рублей получат семьи мобилизованных перед Новым годом. Указ о предоставлении единовременной денежной выплаты подписал глава республики. Об этом сегодня Радий Хабиров сообщил во время оперативного совещания правительства Башкортостана. В основной повестке значилось три вопроса.

До 31 декабря осталось меньше месяца. Кому точно не до новогодних хлопот, так это участникам специальной военной операции. Нет времени у них особо думать и о подарках. Но жёны и дети тех, кто защищает интересы страны, не должны остаться без внимания решили, власти республики. Радий Хабиров подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты к Новому году семьям мобилизованных.

Предусматривается выделение единовременной денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей каждому мобилизованному гражданину, а также членам его семьи: супругу, проживающему в Республике Башкортостан, несовершеннолетним детям, проживающим в Республике Башкортостан, и детям в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на очной форме обучения на территории Республики Башкортостан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новогодние выплаты семьям мобилизованных должны быть доведены до 26 декабря, отметил глава республики. При этом Радий Хабиров попросил избавить получателей денежных средств от бумажной волокиты.

Во время оперативного совещания правительства Башкортостана вновь подняли проблему с записью к врачам. Руководитель региона, как и неделю назад, сделал замечание министру здравоохранения по поводу жалоб населения.

За эту неделю что сделано? Вот даже по докладу – у нас все-таки опять проблемы есть. Вы так взбодрились как-то, занимаетесь этим вопросом? Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Да, так точно, Радий Фаритович, ежедневно этим вопросом занимаемся. С пятницы поехали по району по вашему поручению и встречаемся с населением, также собираем актуальные вопросы, в некоторых местах нужно точечно решить проблему. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

А если кадровые решения какие-то, так принимайте, вы же министр. Если кто-то не справляется, значит, надо убирать и всё. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот тех, кто ворует бюджетные деньги, Радий Хабиров призвал сажать. На оперативном совещании руководитель региона потребовал отправить в прокуратуру материалы проверок контрольного управления. Республика в этом году выделила 50 миллионов рублей на отсыпку дорог к садовым товариществам. Оказалось, что работы во многих местах выполнили не должным образом.

Контрольное управление выехало, посчитало, там на 6 сантиметров меньше, там на десятки сотен и тысяч кубов меньше отсыпали, вот даже с этих 50 миллионов куда-то прошло. Слушайте, я никогда не был вот такой сторонник, все материалы, которые есть, и за вашей подписью в прокуратуру отправляйте – если там уголовное преступление, пусть их сажают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министерству строительства и архитектуры республики Радий Хабиров поручил больше общаться с обманутыми дольщиками. 2024-й, сказал глава, должен стать годом окончательного решения проблем дольщиков в Башкортостане. Развитие жилищного строительства в регионе стало одним из основных вопросов нынешнего совещания в правительстве.

По итогам 10 месяцев текущего года в республике введено 2 миллиона 473 тысячи кв. метров жилья, что составляет 105 процентов к прошлому году. Среди регионов России республика находится на седьмом месте, среди регионов ПФО – на втором. Общая площадь жилых помещений, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 1 млн 664 тыс. кв.м. Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан