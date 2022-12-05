В Уфе жители поселка Нагаево на всю ночь остались без света в мороз

На улице было ниже -20 градусов. Подстанции не справились с нагрузкой, и в домах, где стоят электрокотлы, исчезло еще и отопление. Главным образом беда коснулась северной части населенного пункта.

Расчехлять туристическую плиту Юлии Бодровой пришлось отнюдь не в походе, а дома, чтобы не дать замерзнуть детям. Отныне прибор всегда под рукой. Да и фонарики держат заряженными. В ночь на воскресенье семья осталась без света. Котёл электрический, следовательно, и тепло покинуло дом.

Одели детей по максимуму: теплые штаны, колготки, шерстяные носки, кофты, заворачивали в теплые одеяла шерстяные. Так грелись. Слава богу, никто не заболел за эти дни. Но дом прогрелся только сейчас, через двое суток. Юлия Бондарева, жительница с. Нагаево

По словам Юли, отключения случаются нередко. Но раньше не было такого, чтобы на всю ночь. Причем семья старается экономить электроэнергию и одновременно не включать несколько электроприборов. А вот платежки приходят исправно. Причем суммы баснословные.

Счетчик у нас находится высоко на столбе, и показания сверить просто невозможно. Они приходят нам автоматически. Откуда такие счета, никому непонятно. В среднем во всех домах 14-15 тысяч, даже если в домах не живут, а приезжают на выходные. 23 тысячи – это за ноябрь. Юлия Бодрова, жительница с. Нагаево

Проблема коснулась десятков семей в коттеджном комплексе «Есенинский-3». Здесь отопление у жителей электрическое. И приходится постоянно быть готовыми к отключениям.

Авария нам сказали 4-го числа. У нас свет так-то был, фаза пропала. Котел не нагнетал мощность, дом быстро остывал. Мы с утра встали, у нас было где-то 19 градусов на первом этаже. Раза два в неделю постоянно отключаются. Как только мороз, падает температура, все мы сидим либо полдома без света, либо полностью. Анастасия Василенко, жительница с. Нагаево

Без света на ночь субботы на воскресенье остались и в микрорайоне «Нагаево Премиум». И такие отключения нередко приводят к поломкам электроприборов.

Собственноручно меняла контактор котла, меняла предохранители, потому что мужа не было дома. Все это приходилось делать мне. Котел вышел из строя, поломалось. На 1,5 тысячи я купила запчасти. У нас света не было с субботы, с половины 7-го вечера, до воскресенья, до обеда. Наталья Зимина, жительница с. Нагаево

Когда электроэнергию отключают, у нас счетчики почему-то работают, все также мотает, как обычно, получается. Ильгиз Габдрахманов, житель с. Нагаево

У нас здесь работают Бирские электросети. Если что-то случается, мы постоянно ждем, когда они из Бирска приедут. То есть это уже час-полтора теряется. Равиль Мансуров, житель с. Нагаево

В Нагаевской школе на время аварии власти района развернули пункт временного размещения, где люди могли поесть и переночевать в тепле. Кто-то оставался дома или уезжал к родственникам. Без электричества остались сотни домов, которые обслуживают Бирские электрические сети. Сегодня в администрации Октябрьского района Уфы прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главный вопрос – из-за чего случилась авария и почему так долго не могли подать электричество в дома.

Причина... Мне сложно сказать. Отключение произошло в вышестоящей сетевой организации. По предварительным данным, вышел из строя блок реле защиты. – Обслуживает его кто? – Пока он находится на гарантии у заказчика ООО «Таврида». Иван Князев, директор ООО «Электрические сети» /г. Бирск/

Отказал блок управления вакуумного выключателя. Блок вышел из строя. Нам пришлось временно выводить блок из схемы. На данный момент мы собираемся отправить его на завод-изготовитель для его замены. Представитель ООО «Таврида энергострой»

Вы как инженерные службы должны мгновенно были быть на месте и принимать меры. Вы всю ночь прыгали вокруг этой трансформаторной подстанции бесполезно. Гарантийный случай или еще какой-то. Конкретно для жителей непринципиально, коллеги. Им нужен свет и отопление в доме. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Власти района намерены разобраться в ситуации с подачей электричества вместе с экстренными службами и прокуратурой. Кроме того, местным застройщикам будет рекомендовано в выходные дни не проводить работы с использованием оборудования с высоким электропотреблением. У проблемы в Нагаево, по мнению экспертов, есть еще одна причина.

На сегодняшний день существует 41 территориально сетевая организация. Не все из них обладают достаточным количеством персонала, техники, средств, чтобы содержать сети в порядке и эксплуатировать их в соответствии с правилами. Марат Бикбаев, начальник отдела по связям с общественностью ООО «Башкирэнерго»