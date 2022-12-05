Уфимский «Кировец» провел первую домашнюю игру в российской Суперлиге по хоккею с мячом

Башкирский клуб шел к этому моменту три сезона. Команда «Кировец» была возрождена в 2019-м. В марте этого года она победила в Высшей лиге и теперь дебютировала в элитном дивизионе чемпионата страны. В нынешнем сезоне в выездных матчах победить пока не удавалось, первый успех в Суперлиге пришел на уфимском льду.

Термос, валенки и пуховик – у болельщиков своя экипировка на соревнования по хоккею с мячом. Поэтому на трибунах – самые стойкие, которых не испугает никакой мороз. Тем более когда становишься свидетелем исторического момента: башкирский клуб впервые на своем льду проводит домашний матч в Суперлиге.

Просто люблю хоккей с мячом. Чем ниже температура, тем интереснее его смотреть. Хоккеисты быстро бегают, филонить нельзя – это интересно. Георгий Иванов, болельщик ХК «Кировец»

Несколько лет назад наша команда играла в Первой лиге, позже в Высшей, и спустя три года клуб соревнуется в Суперлиге с сильнейшими. В Башкортостане в 2019 возродили хоккей с мячом после 30-летнего перерыва. В 70-х годах был «Луч» – именно так назывался коллектив из республики. Потом команду переименовали, потому что шефство над ней взял завод имени Кирова. И уже в 1979 году «Кировец» начал выступать в первенстве Советского Союза среди команд Первой лиги.

Хотел бы поздравить всех ветеранов башкирского хоккея с мячом с этим замечательным праздником. Наконец-то в нашем городе начинаются матчи среди команд Суперлиги. Вячеслав Рязанов, тренер детской спортивной школы №10

На домашнем льду уфимская команда встретилась с «Родиной» из Кирова. Матч получился напряженным и ответственным. И башкирские хоккеисты с честью выдержали первый экзамен, взяв инициативу в свои руки прямо со старта. Они обеспечили себе хороший гандикап, забив три гола. В итоге 5:2, у хозяев отличились Максим Немцев, по дублю оформили Рамиль Ибрагимов и Андрей Долгих.

Команда играет в Суперлиге, где играют лучшие команды, лучшие 14 команд. Мы очень надеемся, что команды покажут лучший результат, потому что были сложные выезды, 7 выездных игр с лучшими командами. Сейчас все-таки это команда с нижней части, и мы рассчитываем на очки. Мы действительно хотим первые очки и первую победу на историческом стадионе, где играла команда «Кировец». Рустем Ахмадинуров, председатель попечительского совета ХК «Кировец», заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан