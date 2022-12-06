21-летний контрактник из Башкирии Алексей Михайлов погиб в зоне проведения СВО

В зоне проведения СВО погиб 21-летний уроженец Кармаскалинского района Алексей Михайлов. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото №1 - 21-летний контрактник из Башкирии Алексей Михайлов погиб в зоне проведения СВО

Алексей родился в деревне Дмитриевка. После окончания девяти классов он поступил в Уфимский ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова. Этим летом по завершению обучения Алексей заключил контракт МО РФ.

В ходе специальной военной операции Михайлов служил оператором комплекса радиопомех. Меньше месяца назад, 11 ноября, он погиб.

Церемония прощания с Алексеем Михайловым предварительно должна состояться в парке Победы села Кармаскалы завтра, 7 декабря, в 12:00.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Алексея Михайлова

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