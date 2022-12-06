В Башкирии реализуются два проекта с помощью бюджетных кредитов на 19,6 млрд рублей

Власти Башкирии в текущем году подписали соглашение с Минстроем РФ о реализации двух крупных инфраструктурных проектов с использованием механизма бюджетных кредитов, которые входят в пакет «инфраструктурного меню».
Общий объем финансирования составил 19,6 млрд рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ заявил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.
По данным проектам уже начато проектирование и строительство важных объектов на территориях Нефтекамска и Уфы. К 2036 году они позволят дополнительно обеспечить ввод 7,8 млн квадратных метров жилья.
Фото: Администрация Уфы.