В Башкирии двое мужчин убили пожилого соседа из-за 27 тысяч рублей

В Зилаирском районе завершилось расследование уголовного дела в отношение 38 и 40-летних мужчин. Их обвиняют в разбое и убийстве 66-летнего соседа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии двое мужчин убили пожилого соседа из-за 27 тысяч рублей

28 февраля 2022 года в деревне Сосновка местая жительница заметила, что ее пожилой сосед долго не выходил из дома, и вскоре обнаружила его тело с признаками насильственной смерти.

Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы преступления, по которым назначены судебные экспертизы, допрошены жители деревни и близлежащих населенных пунктов, в результате установлено, что в начале февраля в деревне были замечены двое ранее неоднократно судимых жителей Зилаирского района, которые вскоре покинули населенный пункт. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий обвиняемые были задержаны.

Как установлено следствием, 5 февраля 2021 года обвиняемые находились в гостях у своего знакомого в деревне Сосновка, где распивали спиртные напитки. Во время распития мужчины заметили, что почтальон принес пенсию соседу их знакомого и решили завладеть его деньгами. Злоумышленники пришли домой к пожилому мужчине стали просить у него деньги в долг, а когда тот отказал им, они напали на него и нанесли смертельные удары по голове обухом топора. После этого обвиняемые похитили имеющиеся у потерпевшего в доме 27 тысяч рублей и скрылись, избавившись по дороге от орудия убийства. Учитывая, что потерпевший жил один, его тело было обнаружено только спустя 23 дня. Похищенные деньги обвиняемые потратили на личные нужды, они поехали в Уфу, где пробыли несколько дней, а затем 40-летний обвиняемый вернулся домой, а его сообщник уехал в Челябинскую область, где и был задержан.

пресс-служба СУ СКР по РБ

38-летний обвиняемый свою вину признал, а его сообщник - нет. В скором времени уголовное дело направят в Верховный суд РБ на рассмотрение.

Фото: СУ СКР по РБ.

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