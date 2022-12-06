В Башкирии двое мужчин убили пожилого соседа из-за 27 тысяч рублей

В Зилаирском районе завершилось расследование уголовного дела в отношение 38 и 40-летних мужчин. Их обвиняют в разбое и убийстве 66-летнего соседа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
28 февраля 2022 года в деревне Сосновка местая жительница заметила, что ее пожилой сосед долго не выходил из дома, и вскоре обнаружила его тело с признаками насильственной смерти.
Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы преступления, по которым назначены судебные экспертизы, допрошены жители деревни и близлежащих населенных пунктов, в результате установлено, что в начале февраля в деревне были замечены двое ранее неоднократно судимых жителей Зилаирского района, которые вскоре покинули населенный пункт. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий обвиняемые были задержаны.
38-летний обвиняемый свою вину признал, а его сообщник - нет. В скором времени уголовное дело направят в Верховный суд РБ на рассмотрение.
Фото: СУ СКР по РБ.