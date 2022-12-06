В Башкирии двое мужчин убили пожилого соседа из-за 27 тысяч рублей

Как установлено следствием, 5 февраля 2021 года обвиняемые находились в гостях у своего знакомого в деревне Сосновка, где распивали спиртные напитки. Во время распития мужчины заметили, что почтальон принес пенсию соседу их знакомого и решили завладеть его деньгами. Злоумышленники пришли домой к пожилому мужчине стали просить у него деньги в долг, а когда тот отказал им, они напали на него и нанесли смертельные удары по голове обухом топора. После этого обвиняемые похитили имеющиеся у потерпевшего в доме 27 тысяч рублей и скрылись, избавившись по дороге от орудия убийства. Учитывая, что потерпевший жил один, его тело было обнаружено только спустя 23 дня. Похищенные деньги обвиняемые потратили на личные нужды, они поехали в Уфу, где пробыли несколько дней, а затем 40-летний обвиняемый вернулся домой, а его сообщник уехал в Челябинскую область, где и был задержан.

пресс-служба СУ СКР по РБ