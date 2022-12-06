У жителей Башкирии возникают проблемы с записью к врачам

У жителей Башкирии возникают проблемы в ходе записи к врачам. Об этом сообщил замначальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ.
С его слов, за прошлую неделю в систему «Инцидент менеджмент» активно поступали жалобы от жителей Башкирии по теме здравоохранения.
Напомним, неделю назад на оперативном совещании уже поднимался этот вопрос. Тогда Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину, министерству здравоохранения, мэрии Уфы встречаться с населением и выслушать их жалобы.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отчитался, что по заданию Главы Башкирии с прошлой пятницы комиссии начали выезжать в районы. По его словам, в ряде медучреждений вопрос можно решить только с помощью кадровых перестановок.