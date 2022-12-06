У жителей Башкирии возникают проблемы с записью к врачам

У жителей Башкирии возникают проблемы в ходе записи к врачам. Об этом сообщил замначальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ.

Фото №1 - У жителей Башкирии возникают проблемы с записью к врачам

С его слов, за прошлую неделю в систему «Инцидент менеджмент» активно поступали жалобы от жителей Башкирии по теме здравоохранения.

Помимо нехватки врачей, есть случаи, когда имеющиеся специалисты сами болеют. В связи с этим запись на их прием временно не проводится.

Дмитрий Черенков, замначальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям

Напомним, неделю назад на оперативном совещании уже поднимался этот вопрос. Тогда Радий Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину, министерству здравоохранения, мэрии Уфы встречаться с населением и выслушать их жалобы.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отчитался, что по заданию Главы Башкирии с прошлой пятницы комиссии начали выезжать в районы. По его словам, в ряде медучреждений вопрос можно решить только с помощью кадровых перестановок.

В некоторых местах точечно надо решать проблему. Нужны кадровые решения.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

Принимайте, вы же министр. Если кто-то не справляется, значит, надо убирать и все.

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