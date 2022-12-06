В Башкирии мужчина украл телефон у ребенка

Жительница Октябрьского обратилась в полицию и рассказала, что у ее сына украли мобильный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Полицейскими был задержан 60-летний подозреваемый. Он признался в содеянном и пояснил, что приметил лежащий на земле мобильник, проходя мимо дома. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.