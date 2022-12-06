В Башкирии мужчина украл телефон у ребенка

По предварительным данным, дети местной жительницы играли на улице, строили шалаш возле подъезда дома по улице Садовое кольцо. Через некоторое время женщина позвала детей домой поесть. Мальчик оставил гаджет в шалаше и пошел домой. Но после того, как ребята вышли на улицу, телефона в там уже не было.

пресс-служба МВД по РБ