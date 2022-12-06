Башкирская гимназия из Дюртюлей вошла в топ-10 инновационных школ Башкирии

Школьники детально изучают названия районов, городов, населенных пунктов, достопримечательностей республики. С особенностями башкирского языка и его диалектами дети знакомятся уже в 7-м классе. В гимназии обучаются 545 детей. Место в рейтинге инновационных обеспечивается благодаря совокупности показателей, в их числе, например, процент детей, поступающих в вузы, олимпиадников и не только.