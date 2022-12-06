В Уфе на женщину с крыши упал снег

Сегодня, 6 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал, что в столице начали фиксировать случаи падения снежной массы на людей.

Фото №1 - В Уфе на женщину с крыши упал снег

24 ноября в результате схода снега с кровли жилого дома №122/1 по улице Чернышевского была травмирована 27-летняя девушка. Пострадавшей поставили диагноз «ушиб левого плеча».

В связи с установлением низких температур и выпадением осадков в виде снега Рафаэль Ахметов попросил предприятия коммунального и жилищного хозяйства своевременно и качественно организовывать уборку и посыпку обслуживаемой территории.

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