В Уфе прошел турнир по дзюдо памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Эти соревнования проводились среди юношей и девушек до 18 лет в командном формате. В этом году турнир получил статус всероссийского и привлек большое внимание команд из разных регионов России.

Благодаря Артуру Ахметханову башкирское дзюдо совершило резкий скачок в развитии. В память о нем проводится турнир, который год от года становится все масштабнее. На этот раз он обрел всероссийский статус.

Благодаря этому высокому статусу участвуют команды ребят, которые находятся в составе сборной страны. Они себя проявляли на первенстве России, занимали призовые места. Владимир Кузнецов, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан

В турнире приняло участие 13 команд юношей и шесть девушек, что значительно больше, чем в прошлом году. Формат соревнований называют «стенка на стенку». В составе каждой команды по девять дзюдоистов у юношей и восемь у девушек. Каждый спортсмен выходит на ковер против представителя своей весовой категории. За победу в каждом поединке команде дается балл.

Организация на очень высоком уровне. Отрадно отметить, что у Федерации дзюдо Башкортостана большой опыт проведения соревнований, в особенности командных. Здесь в прошлом году проводился чемпионат Европы. Владимир Востриков, главный судья соревнований

Команда девушек из Башкортостана разделила третье место с Самарской областью. Второе – у Татарстана, а победу одержали дзюдоистки из Пермского края. У юношей на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Ульяновска и Самары.

Мужская сборная Башкортостана сумела пробиться в финал, в котором встретилась с принципиальными соперниками из Татарстана. Все решилось в восьмом поединке. Пятый балл и победу Татарстану принес Артур Халиков из Набережных Челнов.

Финал морально напряженный. Соперники сильные. Подготовился к встрече морально и физически. Артур Халиков, победитель соревнований /Татарстан/