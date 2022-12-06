В Уфе прошел турнир по дзюдо памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Эти соревнования проводились среди юношей и девушек до 18 лет в командном формате. В этом году турнир получил статус всероссийского и привлек большое внимание команд из разных регионов России.
Благодаря Артуру Ахметханову башкирское дзюдо совершило резкий скачок в развитии. В память о нем проводится турнир, который год от года становится все масштабнее. На этот раз он обрел всероссийский статус.
В турнире приняло участие 13 команд юношей и шесть девушек, что значительно больше, чем в прошлом году. Формат соревнований называют «стенка на стенку». В составе каждой команды по девять дзюдоистов у юношей и восемь у девушек. Каждый спортсмен выходит на ковер против представителя своей весовой категории. За победу в каждом поединке команде дается балл.
Команда девушек из Башкортостана разделила третье место с Самарской областью. Второе – у Татарстана, а победу одержали дзюдоистки из Пермского края. У юношей на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Ульяновска и Самары.
Мужская сборная Башкортостана сумела пробиться в финал, в котором встретилась с принципиальными соперниками из Татарстана. Все решилось в восьмом поединке. Пятый балл и победу Татарстану принес Артур Халиков из Набережных Челнов.
Перед финальными поединками прошла церемония вручения юным башкирским дзюдоистам заслуженных поясов. Особенно трогательным получился момент, когда свой получил внук Артура Ахметханова. Занимается он, как и многие другие перспективные спортсмены, в клубе, который был открыт при поддержке Артура Фарвазовича.