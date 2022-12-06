В Уфе ребёнок получил травмы на несанкционированной горке

В Уфе зафиксировали несколько несчастных случаев на несанкционированных горках. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил начальник Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов.

Фото №1 - В Уфе ребёнок получил травмы на несанкционированной горке

Так, 27 ноября в Кировском районе на горке за Республиканским перинатальным центром пострадал 6-летний ребёнок, который гулял без сопровождения взрослых. Его доставили в больницу, где у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга.

По доступной информации, ребёнка перевели из реанимационного отделения. Его состояние оценивается как стабильное.

В месте несанкционированного катания была проведена профилактическая беседа с отдыхающими, установлен предупреждающий аншлаг и организована посыпка горки песком.

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