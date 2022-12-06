Из Уфы вывезли более 170 тысяч кубометров снега

Кроме того, на улицах города традиционно начали устанавливать знаки «Стоянка запрещена по четным и нечетным числам месяца». Они появляются там, где ширина проезжей части и количество полос позволяют парковать автомобили без затруднения для других участников движения. Жители Уфы могут заметить новые указатели и на парковках.