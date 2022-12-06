В самолете из Салехарда в Уфу сработала сигнализация

1 декабря на самолёте Салехард-Уфа произошло срабатывание сигнализации. Об этом сообщает портал «Авиаинцидент».
Экипаж заявил о сигнале, который свидетельствует о засорении топливного фильтра парового двигателя. Были выполнены все необходимые действия в соответствии со сборником оперативной информации. Работа двигателя и остальных систем самолёта была в норме. Сигнализация прекратилась в горизонтальном полёте. Было принято решение продолжить полёт.
Самолёт благополучно сел в аэропорту Уфы. После выполнения оценки технического состояния воздушного судна и замены топливного фильтра правого двигателя самолет был допущен к дальнейшей эксплуатации без ограничений.