В самолете из Салехарда в Уфу сработала сигнализация

Экипаж заявил о сигнале, который свидетельствует о засорении топливного фильтра парового двигателя. Были выполнены все необходимые действия в соответствии со сборником оперативной информации. Работа двигателя и остальных систем самолёта была в норме. Сигнализация прекратилась в горизонтальном полёте. Было принято решение продолжить полёт.