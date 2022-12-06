В Уфе маленьким пациентам РДКБ передали «коробки храбрости»

На будущие сборы нам нужен большой склад, где все это хранить. Мы не ожидали, что у людей есть такой большой спрос на помощь детишкам. Акция очень открытая, все видят, куда уходит тот или иной подарок.

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания Республики Башкортостан