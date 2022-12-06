В Уфе маленьким пациентам РДКБ передали «коробки храбрости»

«Коробки храбрости» для маленьких пациентов Республиканской детской клинической больницы. В Международный день добровольца волонтеры передали детям подарки, собранные благотворителями. Акция традиционная. В этот раз желающих подарить пациентам радость оказалось много – они передали более 15 тысяч игрушек.
Название «Коробки храбрости» неслучайное: дети проявляют мужество во время медицинских процедур. В первую очередь подарки получат дети с тяжелыми заболеваниями, длительно находящиеся в больнице.