В школе села Какрыбашево открыли обновленный кабинет информатики

Основная идея проекта «ИнфоSity» — модернизация кабинета информатики с возможностью проведения уроков с использованием информационных технологий и выходом в интернет. Кабинет оснастили новой мебелью и современным учебным оборудованием: интерактивной доской, проектором, ноутбуком. Теперь в нем можно проводить уроки не только по информатике, но и по английскому языку, математике.