В школе села Какрыбашево открыли обновленный кабинет информатики

Кабинет информатики, оснащенный современным оборудованием, открылся в школе села Какрыбашево Республики Башкортостан благодаря нацпроекту «Образование». Об этом сообщили в администрации Туймазинского района.
«В школе села Какрыбашево состоялось открытие обновленного кабинета информатики. Работы по техническому оснащению были выполнены в рамках национального проекта «Образование». В рамках участия в республиканском конкурсе проектов инициативного бюджетирования ученики 5-10-х классов путем голосования выбрали проект «ИнфоSity» по техническому оснащению школьного кабинета информатики», — говорится в сообщении районной администрации.
Основная идея проекта «ИнфоSity» — модернизация кабинета информатики с возможностью проведения уроков с использованием информационных технологий и выходом в интернет. Кабинет оснастили новой мебелью и современным учебным оборудованием: интерактивной доской, проектором, ноутбуком. Теперь в нем можно проводить уроки не только по информатике, но и по английскому языку, математике.
Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.