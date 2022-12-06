Роспотребнадзор рекомендует жителям Башкирии носить маски

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Башкирии носить маски. В последние несколько недель в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ.
Пресс-служба ведомства сообщает, что официальное решение о введении ограничительных мер в республике, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах будет принято только после того, как коечный фонд республики будет заполнен более, чем на 80%. Если такое случится, то специалисты проанализируют все респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп и ковид-19. Исходя из эпидемиологической обстановки будет принято решение.
Уточняется, что ношение масок в эпидсезон всегда рекомендован специалистами. Также отмечается, что следование рекомендациям Роспотребнадзора и бережное отношение к своему здоровью касаются не только людей из категории риска, но и сотрудников, которые во время рабочего дня контактируют с большим количеством посетителей.