Роспотребнадзор рекомендует жителям Башкирии носить маски

Пресс-служба ведомства сообщает, что официальное решение о введении ограничительных мер в республике, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах будет принято только после того, как коечный фонд республики будет заполнен более, чем на 80%. Если такое случится, то специалисты проанализируют все респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп и ковид-19. Исходя из эпидемиологической обстановки будет принято решение.