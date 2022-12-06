Метод колоректального скрининга, применяемый в Башкирии, распространят по всей стране

Способ по выявлению новообразований прямой и ободочной кишки признан лучшим и рекомендован Агентством стратегических инициатив для внедрения в других регионах России. Проверку медики делают в два этапа, которые включают анализы в лаборатории и колоноскопию.
Новообразования опытный врач замечает даже без специальной подсветки. При необходимости техника на экране отображает сосуды в синем цвете – это дополнительная осторожность. С помощью эндоскопа медику открывается весь внутренний мир человека. В данном случае буквально.
Колоноскопия проводится не всем, а только если есть необходимость после лабораторных исследований. Это второй этап диагностики. Бесплатно, в рамках диспансеризации.
Первый этап диагностики – это анализ в лаборатории. Биоматериал помещается в отдельную пробирку, на каждой – штрихкод, в котором зашифрованы данные пациента.
В этой лаборатории проводят анализ биоматериала из 33 районов республики. Всего в Башкортостане 5 таких центров. Причём самому пациенту ехать никуда не нужно, человек обращается в свою поликлинику. Система колоректальной диагностики теперь централизована. Опыт маршрутизации в республике перенимают и другие регионы.
Ежегодно в республике проводится 210 тысяч обследований. Из них при колоректальном скрининге выявляют более 3 тысяч пациентов с полипами. Такие новообразования без внимания к ним могут за несколько лет перерасти в злокачественную опухоль. Статистика неутешительна. Рак прямой и ободочной кишки – одно из частых в мире среди онкологических заболеваний.