Метод колоректального скрининга, применяемый в Башкирии, распространят по всей стране

Способ по выявлению новообразований прямой и ободочной кишки признан лучшим и рекомендован Агентством стратегических инициатив для внедрения в других регионах России. Проверку медики делают в два этапа, которые включают анализы в лаборатории и колоноскопию.

Новообразования опытный врач замечает даже без специальной подсветки. При необходимости техника на экране отображает сосуды в синем цвете – это дополнительная осторожность. С помощью эндоскопа медику открывается весь внутренний мир человека. В данном случае буквально.

Обнаружен полип. У нас есть специальная ловушка, мы его будем отправлять на морфологию. Юлия Камалетдинова, заведующая эндоскопическим отделением Республиканского клинического онкологического диспансера

Колоноскопия проводится не всем, а только если есть необходимость после лабораторных исследований. Это второй этап диагностики. Бесплатно, в рамках диспансеризации.

Как можно больше выявить на первой второй стадии, когда нет проявлений. Пациент может даже не знать о болезни. Нужно проходить диспансеризацию, колоректальный скрининг, чек-ап. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера

Первый этап диагностики – это анализ в лаборатории. Биоматериал помещается в отдельную пробирку, на каждой – штрихкод, в котором зашифрованы данные пациента.

Сканирует штрихкоды и берёт в работу. На экране здесь те же самые штрихкоды, которые присвоили районы больному. На каждого человека 8 минут уходит. Ирина Мусина, медицинский техник городской клинической больницы №13

В этой лаборатории проводят анализ биоматериала из 33 районов республики. Всего в Башкортостане 5 таких центров. Причём самому пациенту ехать никуда не нужно, человек обращается в свою поликлинику. Система колоректальной диагностики теперь централизована. Опыт маршрутизации в республике перенимают и другие регионы.

Мониторинговый центр, который организован на базе Клинического онкологического диспансера, позволяет координировать действия от поликлиники до больницы. Организовали уникальный маршрут самого пациента, начиная от первичного, заканчивая его лечением и профилактикой в будущем. Фаниль Билалов, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике