В Дюртюлях показали, как строится учебный процесс в башкирской гимназии имени Н. Наджми

Прививать учащимся любовь к языку, используя новые методы обучения. Башкирская гимназия имени Назара Наджми города Дюртюли второй год подряд входит в топ-10 инновационных национальных школ республики. Как организован учебный процесс в гимназии?
Добавление регионального компонента на уроках английского языка стало привычным делом для учителей. Так школьники изучают районы и города республики, названия родных мест, национальную кухню, достопримечательности. Методика позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса. По-своему здесь подходят и к изучению башкирского языка и его диалектов, используя свои разработки.
Программа обучения в гимназии составлена с учетом этнокультурных традиций народа. Она основывается на сохранении и развитии башкирского языка, обеспечении права ребёнка на получение качественного образования. В учебном заведении в настоящее время обучаются 545 детей. Здесь работают 32 педагога, многие из которых являются учителями высшей категории.
Башкирская гимназия имени Назара Наджми второй год подряд входит в список лучших национальных инновационных школ. Рейтинг составляется исходя из среднего балла государственной итоговой аттестации учащихся, количества победителей и призеров региональных и всероссийских олимпиад школьников, межрегионального первенства по башкирскому языку и литературе. Также учитывается число выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Такую высокую планку здесь намерены держать и в будущем.