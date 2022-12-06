В Дюртюлях показали, как строится учебный процесс в башкирской гимназии имени Н. Наджми

Прививать учащимся любовь к языку, используя новые методы обучения. Башкирская гимназия имени Назара Наджми города Дюртюли второй год подряд входит в топ-10 инновационных национальных школ республики. Как организован учебный процесс в гимназии?

Добавление регионального компонента на уроках английского языка стало привычным делом для учителей. Так школьники изучают районы и города республики, названия родных мест, национальную кухню, достопримечательности. Методика позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса. По-своему здесь подходят и к изучению башкирского языка и его диалектов, используя свои разработки.

Программа обучения в гимназии составлена с учетом этнокультурных традиций народа. Она основывается на сохранении и развитии башкирского языка, обеспечении права ребёнка на получение качественного образования. В учебном заведении в настоящее время обучаются 545 детей. Здесь работают 32 педагога, многие из которых являются учителями высшей категории.