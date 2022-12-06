«Салават Юлаев» одержал победу во втором матче выездной серии

Уфимцы гостили у омского «Авангарда». Уже на второй минуте Алексей Пустозеров открыл счёт после передачи Данила Башкирова.

Почти тут же «Авангард» отыгрался – шайбу на свой счет записал Семён Чистяков. В концовке первого периода Григорий Панин вновь вывел юлаевцев вперёд. Счёт 1:2 сохранялся на протяжении следующих 42 минут.