«Салават Юлаев» одержал победу во втором матче выездной серии

Уфимцы гостили у омского «Авангарда». Уже на второй минуте Алексей Пустозеров открыл счёт после передачи Данила Башкирова.

Почти тут же «Авангард» отыгрался – шайбу на свой счет записал Семён Чистяков. В концовке первого периода Григорий Панин вновь вывел юлаевцев вперёд. Счёт 1:2 сохранялся на протяжении следующих 42 минут.

Точку в матче поставил Александр Хмелевский, который отправил шайбу в пустые ворота. 3:1 – победа «Салавата». Следующий матч команда проведёт 8 декабря на выезде против «Сибири».

Фото №1 - «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче выездной серии
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