Всадница из Башкирии завоевала кубок губернатора Челябинской области

От победы на всероссийском турнире по конкуру до организации детских соревнований. Именитая спортсменка, победительница и призер этапов кубка мира Ольга Данилова стала обладателем кубка губернатора Челябинской области. Тем временем в Уфе впервые прошли детские состязания по хоббихорсингу. О новом направлении и перспективах развития конного спорта в республике – в нашем сюжете.

Они все для нее принцы и короли. В сердце Ольги Даниловой есть место для каждой из лошадок. Мастер спорта международного класса про себя шутит, что она, как Гарри Поттер, умеет разговаривать с животными. Понимание происходит на каком-то невербальном уровне: достаточно кивка, одного взгляда, чтобы конь выполнил задание. И неважно, тренировка это или соревнование.

Администратор, тренер и спортсмен в одном лице. Она успевает работать в спортшколе, выступать и даже побеждать. Башкирская всадница стала обладателем кубка губернатора Челябинской области. И заняла третье место в абсолютном первенстве на всероссийских соревнованиях по конкуру.

Там прыгали опытные кони, у меня лошадь привезена из Москвы. Он немецкой породы, но решили, что он не подходит. Мы взяли, полюбили, и какой маршрут я прыгаю на нем чисто. Ольга Данилова, мастер спорта международного класса

За ее плечами богатый опыт и солидная коллекция наград. Среди них выделяется один трофей. Это статуэтка с соревнований по хоббихорсингу. Новый вид спорта, ставший популярным в Европе, дошел и до России. Детские состязания прошли в Москве, и теперь впервые их провели на ипподроме в Уфе.

Не у всех есть возможность купить лошадь, а это недорого и интересно. Перспектива – больше привлекать детишек сюда, к нам на ипподром. Галина Ипатова, судья всероссийской категории

Всего в республиканской школе верховой езды занимаются около ста воспитанников и около 30 спортсменов тренируются в академии конного спорта Ольги Даниловой. В этом году здесь прошли республиканские и внутришкольные соревнования по конкуру и выездке.