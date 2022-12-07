На Украине погиб 22-летний доброволец из Башкирии Радмир Янбеков

22-летний житель Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в зоне проведения СВО на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Фанзиль Чингизов.
Молодой человек родился и вырос в селе Инзелга. Окончив школу, Радмир поступил профессиональный лицей № 77 в Стерлитамаке, где получил специальность тракториста-машиниста широкого профиля. В 2018 году его призвали в ряды российской армии. Он служил в городе Новочеркаск, что в Ростовской области. В августе 2022 Янбеков принял участие в СВО, вступив в ряды добровольческого батальона имени Александра Достовалова.
Сегодня, седьмого декабря, в 10:00 состоится церемония прощания с погибшим солдатом. Она будет проходить в ДК села Инзелга по адресу: Улица Школьная, 24а.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Радмира Янбекова