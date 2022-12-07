В Башкирии на инкубаторной станции массово погибла птица

На место выехали ветеринарные специалисты ветстанции, произвели отбор проб патологического материала от павшей птицы, пробы сыворотки крови, кормов и других материалов для проведения лабораторного исследования. Материал был доставлен в ГБУ Башкирская НПВЛ для исключения особо опасного заболевания высокопатогенный грипп птиц. Согласно заключению лаборатории диагноз не подтвердился. Для исключения диагноза 5 декабря материал был направлен в ФГБУ „ВНИИЗЖ“ города Владимира. Сейчас проводятся дополнительные исследования на вирусные и бактериальные болезни. Не исключается, что причиной падежа сельскохозяйственной птицы явилось нарушение микроклимата в помещении птичника, а также отравление птицы недоброкачественными кормами.

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