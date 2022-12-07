В Уфе на грузовик обрушился надземный пешеходный переход: водитель погиб

Вчера, шестого декабря, в Уфе на грузовик Scania обрушился надземный пешеходный переход в результате ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

ДТП произошло на 1 480 километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск примерно в 21:00. Согласно предварительным данным, в ходе движения у грузовика открылся кузов , который зацепил строящийся надземный пешеходный переход.

Водитель большегруза погиб в результате обвала металлоконструкции. В настоящее время устанавливаются все детали трагедии.