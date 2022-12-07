Появились подробности инцидента со стрельбой возле ночного бара в Уфе

В пресс-службе регионального МВД прокомментировали инцидент со стрельбой у входа в ночной бар Уфы. Все произошло ночью в минувшее воскресенье.

Как сообщает ТГ-канал Mash Batash, сотрудники фейсконтроля якобы не пустили посетителя в заведение. Разозлившийся мужчина пошел к своему автомобилю, взял оружие и начал стрелять в разные стороны.

В результате стрельбы пострадал охранник. Ему в глаз попала пуля.

В пресс-службе МВД по РБ заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает ИА "Башинформ".