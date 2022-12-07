В Башкирии загорелся элеватор с семенами подсолнечника

Пятого декабря в Стерлибашево загорелся элеватор с семенами подсолнечника. Возгорание произошло на улице Объездной в Стерлибашевском отделении Чишминского элеватора. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.
Один из местных жителей рассказал ИА "Башинформ", по предварительным данным, в сушильном агрегате находились 15 тонн семян подсолнечника. В ходе тушения пожара якобы были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности - на территории элеватора не работали пожарные гидранты.
Фото: МЧС по РБ.