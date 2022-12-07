В Башкирии загорелся элеватор с семенами подсолнечника

На место направлены силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды Бакеевского, Кабакушского и Стерлибашевского сельсоветов. По прибытии первых подразделений установлено, что пожар произошел в сушильном агрегате, происходило горение семян подсолнуха. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

пресс-служба МЧС по РБ