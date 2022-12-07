В Башкирии загорелся элеватор с семенами подсолнечника

Пятого декабря в Стерлибашево загорелся элеватор с семенами подсолнечника. Возгорание произошло на улице Объездной в Стерлибашевском отделении Чишминского элеватора. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Фото №1 - В Башкирии загорелся элеватор с семенами подсолнечника

На место направлены силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды Бакеевского, Кабакушского и Стерлибашевского сельсоветов. По прибытии первых подразделений установлено, что пожар произошел в сушильном агрегате, происходило горение семян подсолнуха. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

пресс-служба МЧС по РБ

Один из местных жителей рассказал ИА "Башинформ", по предварительным данным, в сушильном агрегате находились 15 тонн семян подсолнечника. В ходе тушения пожара якобы были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности - на территории элеватора не работали пожарные гидранты.

Фото: МЧС по РБ.

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