В Уфе подвели итоги творческого фестиваля-конкурса «Мы – дети одной планеты»

В проекте приняли участие более 40 коллективов со всей республики, дошедшие до финала. Фестиваль проводится пятый год, его отличительная черта – интегрированность. В составе ансамблей – люди с инвалидностью, подопечные соцучреждений. В Год народного искусства особый акцент конкурсанты сделали на этнических номерах.
Итальянская народная, башкирская и узбекская плясовые – калейдоскоп культур на одной сцене. Артисты еще совсем юные, но к творческому баттлу подошли профессионально. Почти полгода для создания китайского танца ушло у туймазинского коллектива. Костюмы детей разрабатывались и отшивались индивидуально под каждого.
Конкурс-фестиваль «Мы – дети одной планеты» проводится в республике в пятый раз. Особенность проекта – участие в нем, в том числе принимают дети с ограниченными возможностями и проживающие в социальных учреждениях.
Ансамбль из Нефтекамска – девять вокалистов, двое из которых – с ОВЗ. Пока артисты ждали оценок жюри, от волнительных минут их отвлекали местные мастерицы. Возможно, кто-то из детей займется новым видом творчества – изготовлением украшений. Совмещать оба искусства артисты уже научились.
В этом году на конкурс поступило более 80 заявок – половина из них попали в финал. Лучших выявляют в двух номинациях – танец и вокал. Но баллы это второстепенное, дети увезут с собой более важное – бесценный опыт и контакты новых знакомых.