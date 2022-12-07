В Уфе подвели итоги творческого фестиваля-конкурса «Мы – дети одной планеты»

В проекте приняли участие более 40 коллективов со всей республики, дошедшие до финала. Фестиваль проводится пятый год, его отличительная черта – интегрированность. В составе ансамблей – люди с инвалидностью, подопечные соцучреждений. В Год народного искусства особый акцент конкурсанты сделали на этнических номерах.

Итальянская народная, башкирская и узбекская плясовые – калейдоскоп культур на одной сцене. Артисты еще совсем юные, но к творческому баттлу подошли профессионально. Почти полгода для создания китайского танца ушло у туймазинского коллектива. Костюмы детей разрабатывались и отшивались индивидуально под каждого.

Я окончила Казанский университет, педагог-хореограф. К нам приезжала девушка из Китая по обмену, она научила нас. Фидалия Мустафина, руководитель театра танца «Конфетти» /Туймазы/

Китайский танец сложный, надо делать ровные линии и красивый круг. Вероника Малахова, участница театра танца «Конфетти» /Туймазы/

Конкурс-фестиваль «Мы – дети одной планеты» проводится в республике в пятый раз. Особенность проекта – участие в нем, в том числе принимают дети с ограниченными возможностями и проживающие в социальных учреждениях.

Дети из инклюзивных коллективов попадают под фестиваль. Специальные номинации для них. Есть коллективы сильные, инклюзивные в том числе. Линара Шабаева, культорганизатор Дома культуры Республиканского центра народного творчества

Ансамбль из Нефтекамска – девять вокалистов, двое из которых – с ОВЗ. Пока артисты ждали оценок жюри, от волнительных минут их отвлекали местные мастерицы. Возможно, кто-то из детей займется новым видом творчества – изготовлением украшений. Совмещать оба искусства артисты уже научились.