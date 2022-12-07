В Башкирии произошла крупная авария у моста

6 декабря в Башкирии произошла крупная авария. Подробности инцидента стали известны сегодня.

Около девяти часов вечера на 1480 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 64-летний водитель грузового автомобиля допустил столкновение поднятого кузова со строящимся пешеходным мостом. В результате аварии частично обрушилась металлическая балка. Водитель грузовика оказался зажат в салоне.

Фото №1 - В Башкирии произошла крупная авария у моста

Спасатели провели работы по его извлечению. К сожалению, водителя вытащили из машины уже мёртвым. Выяснилось, что мужчина забыл опустить кузов после выгрузки щебня.  

Фото: МЧС по Росси. 

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