В Уфе прошли гастроли театра Бориса Эйфмана

Свое выступление в столице в рамках российских гастролей труппа начала легендарной постановкой «Анна Каренина». Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины.
По мнению хореографа, именно «основной инстинкт» привел Каренину к саморазрушению. Постановкой второго дня гастролей стал балет «Роден, ее вечный идол». Это история великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Гастроли в столице Башкортостана прошли впервые с 1978 года.
Страсть, энергия, красота и безупречная работа танцовщиков с первых минут. Уфимский зритель с нетерпением ждал представление.