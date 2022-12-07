В Уфе прошли гастроли театра Бориса Эйфмана

 Свое выступление в столице в рамках российских гастролей труппа начала легендарной постановкой «Анна Каренина». Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины.

По мнению хореографа, именно «основной инстинкт» привел Каренину к саморазрушению. Постановкой второго дня гастролей стал балет «Роден, ее вечный идол». Это история великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. Гастроли в столице Башкортостана прошли впервые с 1978 года.

Спектакли «Анна Каренина» и «Роден, ее вечный идол» прочно вошли в репертуар нашего театра, как наша классическая основа. Цель того, что мы к вам приехали, конечно, мы  хотим всегда делиться нашим творчеством, нашим искусством со зрителем.

Олег Марков, артист балета, руководитель тура театра Бориса Эйфмана

Страсть, энергия, красота и безупречная работа танцовщиков с первых минут. Уфимский зритель с нетерпением ждал представление.

В этом году, в апреле, я специально поехала в Санкт-Петербург, уже смотрела «Анну Каренину» в Александрийском театре. Была в полном восторге. Проинформировала всех своих знакомых, мою подругу. На наше счастье в этом сезоне его спектакль у нас в Уфе.

Роза Ибрагимова, жительница г. Уфы
Финал Уфимской волны
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