В Уфе прошли гастроли театра Бориса Эйфмана

В этом году, в апреле, я специально поехала в Санкт-Петербург, уже смотрела «Анну Каренину» в Александрийском театре. Была в полном восторге. Проинформировала всех своих знакомых, мою подругу. На наше счастье в этом сезоне его спектакль у нас в Уфе.

Роза Ибрагимова, жительница г. Уфы