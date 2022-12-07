В Уфе ожидаются массовые проверки водителей автобусов

8 декабря в Уфе пройдут массовые проверки водителей автобусов. Об этом жителям и гостям Башкирии сообщили в Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Уфе ожидаются массовые проверки водителей автобусов

Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.

Рейдовые мероприятия пройдут с участием сотрудников ДПС и подразделений технического контроля. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

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