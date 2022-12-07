Гандболисты «Акбузата» обыграли астраханское «Динамо» на своей площадке

Соперники – соседи по турнирной таблице, к отчетной встрече у обеих команд было всего по одной победе. Причем гости располагались на строчку выше благодаря одному баллу за ничейный результат. В первом тайме уфимцы проигрывали динамовцам 6 мячей. Но после перерыва «Акбузат» сначала сравнял счет, а затем вышел вперед, итоге одержав победу 30:28.