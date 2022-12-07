Гандболисты «Акбузата» обыграли астраханское «Динамо» на своей площадке

Вторая победа в сезоне. Гандбольный клуб «Акбузат» оказался сильнее астраханского «Динамо». Матч проходил на домашней площадке в рамках чемпионата Российской суперлиги.

Соперники – соседи по турнирной таблице, к отчетной встрече у обеих команд было всего по одной победе. Причем гости располагались на строчку выше благодаря одному баллу за ничейный результат. В первом тайме уфимцы проигрывали динамовцам  6 мячей.  Но после перерыва «Акбузат» сначала сравнял счет, а затем вышел вперед, итоге одержав победу 30:28. 

Эта игра стала заключительной домашней встречей в 2022 году. 12 и 24 декабря уфимские гандболисты проведут матчи на выезде.

Фото №1 - Гандболисты «Акбузата» обыграли астраханское «Динамо» на своей площадке
Финал Уфимской волны
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