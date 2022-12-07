В Уфе прошел кубок Башкортостана по фехтованию

Участие принимали более 100 человек. У фехтовальщиков такой турнир проводится традиционно каждый год. Это отборочные соревнования на кубок страны, который пройдет в Смоленске в конце декабря.

Анастасия Иванова волнуется на республиканских соревнованиях, как будто и не было за плечами чемпионатов мира и Европы, да и в целом 23 лет в спорте. Карьеру прервала ненадолго, хотя могла бы и задержаться в декретном отпуске. Но призвание заставляет вернуться на дорожку.

Мария Багаева – мастер спорта России по фехтованию. Она принимает участие в соревнованиях разных уровней. На первенстве России среди юниоров Мария стала призером. На кубке Республики Башкортостан спортсменка поднялась на первую ступень пьедестала.