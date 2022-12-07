Спортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате и первенстве ПФО по джиу-джитсу

Участие в этих соревнованиях приняли 18 команд. Состязания прошли в дисциплинах бои и борьба лежа не-вадза. На турнир приехало около 300 спортсменов из 10 регионов округа. Наряду со взрослыми участие в нем приняли дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет.
Jungle BJJ – это международная спортивная команда по бразильскому джиу-джитсу, представительства которой открыты во многих странах. В России первое из них появилось в 2012 году в Уфе. Цель команды – стать лучшим коллективом в Приволжском округе. На прошедших соревнованиях коллектив занял второе место в общем зачете. Кроме того, было завоевано множество медалей в личном зачете.