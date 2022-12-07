Спортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате и первенстве ПФО по джиу-джитсу

Занял третье место. К сожалению, уступил по очкам в первой схватке. Далее уже за третье место три схватки выиграл досрочно. Все было хорошо. Все судьи компетентные, вопросов к ним не возникало. Очень многое зависит от судей. По очкам они определяют, кто выиграл, кто проиграл. На конкурентном уровне это довольно важно.

Максим Мельников, бронзовый призер чемпионата Приволжского федерального округа по джиу-джитсу