Спортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате и первенстве ПФО по джиу-джитсу

Участие в этих соревнованиях приняли 18 команд. Состязания прошли в дисциплинах бои и борьба лежа не-вадза. На турнир приехало около 300 спортсменов из 10 регионов округа. Наряду со взрослыми участие в нем приняли дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Наша команда выступила достаточно хорошо, в частности команда, за которую я выступаю, Jungle BJJ выступила очень хорошо. Очень много призовых мест. Уровень наших спортсменов довольно высок. Можно сказать, что мы находимся на лидирующих позициях в нашем регионе.

Фидан Сибагатуллин, победитель чемпионата Приволжского федерального округа по джиу-джитсу

Jungle BJJ – это международная спортивная команда по бразильскому джиу-джитсу, представительства которой открыты  во многих странах. В России первое из них появилось в 2012 году в Уфе. Цель команды – стать лучшим коллективом в Приволжском округе. На прошедших соревнованиях коллектив занял второе место в общем зачете. Кроме того, было завоевано множество медалей в личном зачете.

Фото №1 - Спортсмены из Башкирии успешно выступили на чемпионате и первенстве ПФО по джиу-джитсу

Занял первое место, соперники попались достаточно сильные. Меня это, конечно, порадовало. Всегда надеешься сильную оппозицию увидеть.

Аким Мусин, победитель чемпионата Приволжского федерального округа по джиу-джитсу

Занял третье место. К сожалению, уступил по очкам в первой схватке. Далее уже за третье место три схватки выиграл досрочно. Все было хорошо. Все судьи компетентные, вопросов к ним не возникало. Очень многое зависит от судей.  По очкам они определяют, кто выиграл, кто проиграл. На конкурентном уровне это довольно важно.

Максим Мельников, бронзовый призер чемпионата Приволжского федерального округа по джиу-джитсу
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