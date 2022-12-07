В Уфе стартовали соревнования по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан»

В Уфе стартовали всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан». На протяжении пяти дней около 350 спортсменов и спортсменок будут выявлять сильнейших в своей возрастной категории. Наибольшее представительство у Татарстана – соседний регион привёз на соревнования 80 бадминтонистов. Но и спортсменам из Башкортостана есть чем им ответить.

Каждый выигранный розыгрыш спортсменка из Республики Татарстан сопровождает громким победным криком. Но успеха в матче против представительницы из Самары это ей не принесло. Совершенно другая тактика у Валерии Исаковой из Москвы. Она сконцентрирована на игре и не тратит лишние силы. Бадминтоном Исакова занимается уже шесть лет и хочет стать профессионалом. В этом году посетила уже десяток крупных соревнований, но успехов добивалась лишь в парных турнирах. Форум в Уфе – последний шанс для Валерии удачно завершить календарный год.

Есть соперницы, я с ними встречалась, конечно, проигрывала некоторым, но думаю, что на этом турнире смогу выиграть, занять первое место, но я пока этого не гарантирую. Валерия Исакова, участница соревнований /г. Москва/

А вот Фархат Шарипов этот год точно может занести себе в актив. Спортсмен из Башкортостана летом завоевал две медали на международных спортивных играх «Дети Азии». Сейчас в плане у Шарипова, который в бадминтоне уже шесть лет, выполнить звание мастера спорта.

Недавно Россия была, летом был Владивосток – это уже более крупные соревнования. На России в топ-8 вошел, чуть-чуть не хватило, на Владивостоке вошел в четыре, удачно. Фархат Шарипов, участник соревнований /Республика Башкортостан/

Кубок Республики Башкортостан – действительно представительный турнир. Спортсмены из 20 регионов от Приморья до Ленинградской области в возрасте до 13, до 15, до 17 и до 19 лет на протяжении пяти дней проведут большое количество игр. Наибольшее представительство у сборной Татарстана – 80 спортсменов, за Башкортостан на турнире выступают 52 бадминтониста.

У нас приехало 13 спортсменов из Челябинска, из школы «Торпедо», первый день соревнований показывает, что состав очень серьезный. Естественно, планируем медали, но всё покажет спорт. Штука непредсказуемая. Павел Катюшкин, старший тренер сборной Челябинской области по бадминтону