В Уфе стартовали соревнования по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан»

В Уфе стартовали всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан». На протяжении пяти дней около 350 спортсменов и спортсменок будут выявлять сильнейших в своей возрастной категории. Наибольшее представительство у Татарстана – соседний регион привёз на соревнования 80 бадминтонистов. Но и спортсменам из Башкортостана есть чем им ответить.
Каждый выигранный розыгрыш спортсменка из Республики Татарстан сопровождает громким победным криком. Но успеха в матче против представительницы из Самары это ей не принесло. Совершенно другая тактика у Валерии Исаковой из Москвы. Она сконцентрирована на игре и не тратит лишние силы. Бадминтоном Исакова занимается уже шесть лет и хочет стать профессионалом. В этом году посетила уже десяток крупных соревнований, но успехов добивалась лишь в парных турнирах. Форум в Уфе – последний шанс для Валерии удачно завершить календарный год.
А вот Фархат Шарипов этот год точно может занести себе в актив. Спортсмен из Башкортостана летом завоевал две медали на международных спортивных играх «Дети Азии». Сейчас в плане у Шарипова, который в бадминтоне уже шесть лет, выполнить звание мастера спорта.
Кубок Республики Башкортостан – действительно представительный турнир. Спортсмены из 20 регионов от Приморья до Ленинградской области в возрасте до 13, до 15, до 17 и до 19 лет на протяжении пяти дней проведут большое количество игр. Наибольшее представительство у сборной Татарстана – 80 спортсменов, за Башкортостан на турнире выступают 52 бадминтониста.
Сейчас спортсмены проходят квалификационные этапы. А в субботу состоятся финальные матчи турнира.