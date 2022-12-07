Роллеры из Уфы завоевали награды «Зимнего кубка Сибири» в Омске

Уфимские роллеры завоевали множество наград на всероссийских соревнованиях по скоростному  слалому «Зимний кубок Сибири» в Омске. В копилке нашей сборной три золота, одно серебро и две бронзы. Это были завершающие соревнования в этом сезоне. Отличились результатами Анастасия Костина, Лилия Исянбаева, Демид Ручко, Камилла Муртазина, Евгения Белицкая и Эмиль Шамсутдинов.

Спорт для всей семьи.  На соревнования Костины ездят вместе и занимают призовые места. Самой младшей – 5, но Настя выступает среди соперников на пару лет старше. Это не помешало победить ей в Омске. Старшему брату Насти до призового места дотянуть не удалось. Мама начала заниматься роллер-спортом по примеру своих детей, в Омске заняла четвертое место.

Мне нравится поддерживать наших детей на соревнованиях, потому что у нас сейчас так школа сплотилась, что максимальное количество, которые с нами ездили, – это человек 20, и все 20 – это прям как наша целая семья. И мне нравится их поддерживать.

Оксана Костина, мама Анастасии Костиной, участница соревнований

Демид Ручко среди спортсменов не старше 18 лет установил новый рекорд России в квалификационных забегах в Омске. Его результат – 4,338. Демид принимает участие во всех соревнованиях по роллер-спорту. На турнире в Санкт-Петербурге спортсмен показал также лучший результат и занял первое место.

Фото №1 - Роллеры из Уфы завоевали награды «Зимнего кубка Сибири» в Омске

Ну я хочу в следующем году улучшать свои результаты, рекорды ставить еще больше, выше, в будущем ездить на чемпионаты Европы и мира и там тоже всех выигрывать и ставить рекорды.

Демид Ручко, победитель соревнований

В скоростном слаломе судьи оценивают технику, скорость, стиль трюков, управление, прыжки и смену направления движения. Начисляются штрафы, если сбиваешь или пропускаешь конусы, падаешь или не укладываешься во время программы.

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Мы съездили в Омск на всероссийские соревнования – это «Зимний кубок Сибири», очень престижные соревнования, которые проводятся уже в пятый раз. Мы на всех кубках уже почти были, регулярно и ежегодно мы туда ездим, выступаем. Эти соревнования примечательны тем, что они заключительные  в спортивном году, и те детишки, которые переходят в следующую категорию в следующем году, они могут здесь заключительный результат дать в своей категории.

Станислав Сухенко, руководитель роллер-школы

Сейчас у спортсменов тренировки продолжаются. Роллеры готовятся к следующему сезону.

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