Роллеры из Уфы завоевали награды «Зимнего кубка Сибири» в Омске

Мы съездили в Омск на всероссийские соревнования – это «Зимний кубок Сибири», очень престижные соревнования, которые проводятся уже в пятый раз. Мы на всех кубках уже почти были, регулярно и ежегодно мы туда ездим, выступаем. Эти соревнования примечательны тем, что они заключительные в спортивном году, и те детишки, которые переходят в следующую категорию в следующем году, они могут здесь заключительный результат дать в своей категории.

Станислав Сухенко, руководитель роллер-школы