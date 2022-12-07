Роллеры из Уфы завоевали награды «Зимнего кубка Сибири» в Омске

Уфимские роллеры завоевали множество наград на всероссийских соревнованиях по скоростному слалому «Зимний кубок Сибири» в Омске. В копилке нашей сборной три золота, одно серебро и две бронзы. Это были завершающие соревнования в этом сезоне. Отличились результатами Анастасия Костина, Лилия Исянбаева, Демид Ручко, Камилла Муртазина, Евгения Белицкая и Эмиль Шамсутдинов.
Спорт для всей семьи. На соревнования Костины ездят вместе и занимают призовые места. Самой младшей – 5, но Настя выступает среди соперников на пару лет старше. Это не помешало победить ей в Омске. Старшему брату Насти до призового места дотянуть не удалось. Мама начала заниматься роллер-спортом по примеру своих детей, в Омске заняла четвертое место.
Демид Ручко среди спортсменов не старше 18 лет установил новый рекорд России в квалификационных забегах в Омске. Его результат – 4,338. Демид принимает участие во всех соревнованиях по роллер-спорту. На турнире в Санкт-Петербурге спортсмен показал также лучший результат и занял первое место.
В скоростном слаломе судьи оценивают технику, скорость, стиль трюков, управление, прыжки и смену направления движения. Начисляются штрафы, если сбиваешь или пропускаешь конусы, падаешь или не укладываешься во время программы.
Сейчас у спортсменов тренировки продолжаются. Роллеры готовятся к следующему сезону.